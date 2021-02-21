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Спрей лубрикант силиконовый LOVESPRAY PROFI" 18 г

Артикул: 313697
  • Спрей лубрикант силиконовый LOVESPRAY PROFI&quot; 18 г - фото 1
  • Спрей лубрикант силиконовый LOVESPRAY PROFI&quot; 18 г - фото 2
Спрей лубрикант силиконовый LOVESPRAY PROFI&quot; 18 г - фото 1
Спрей лубрикант силиконовый LOVESPRAY PROFI&quot; 18 г - фото 2
790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313697
В наличии
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностисиликоновая основа
Осмельтесь на самые откровенные желания с «Lovespray profi»! Благодаря специальной формуле силиконовый лубрикант в форме спрея обеспечивает умопомрачительно долгое скольжение. Быстро и легко наносится на интимные зоны. Идеально подходит и мужчинам, и женщинам для любых видов интимной близости. С «Lovespray profi» легко взять курс на оргазм и быстро достигнуть нужных «берегов». Особый состав спрея позволяет забыть об ощущении липкости и жирности. Огромный плюс спрея-лубриканта, что он гипоаллергенный, не содержит консервантов, без цвета и запаха. «Lovespray profi» - прекрасный вариант для чувствительной кожи. Применение: перед интимной близостью распылите спрей на интимные зоны, требующие смазывания. «Lovespray profi» - твой помощник в исполнении эротических фантазий!.


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Самовывоз невозможен
Спрей лубрикант силиконовый LOVESPRAY PROFI" 18 г - стоимость товара 790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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