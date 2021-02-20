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Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл

Артикул: 312326
  • Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл - фото 1
  • Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл - фото 2
  • Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл - фото 3
  • Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл - фото 4
  • Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл - фото 5
  • Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл - фото 6
Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл - фото 1
Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл - фото 2
Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл - фото 3
Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл - фото 4
Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл - фото 5
Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл - фото 6
730 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312326
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендErotist Lubricants
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностине совместима с силиконовыми игрушками
Лубрикант на силиконовой основе Erotist Anal создан по заказу поклонников анального секса. При производстве этого лубриканта были учтены все отзывы, пожелания, комментарии и даже истории на форумах. Поэтому этот лубрикант умеет всё: устраняет неприятные ощущения, обладает антисептическим эффектом, обеспечивает легкое скольжение и безболезненное проникновение. Больше нет повода отказывать себе в анальном сексе! Лубрикант Erotist Anal имеет силиконовую основу: он гипоаллергенен, совместим с презервативами, не оставляет следов и легко смывается водой. Не совместим с силиконовыми секс-игрушками.


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Самовывоз невозможен
Лубрикант Erotist на силиконовой основе ANAL, 100 мл – стоимость товара 730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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