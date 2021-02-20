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Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл

Артикул: 312821
  • Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - фото 1
  • Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - фото 2
  • Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - фото 3
  • Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - фото 4
  • Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - фото 5
  • Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - фото 6
Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - фото 1
Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - фото 2
Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - фото 3
Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - фото 4
Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - фото 5
Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - фото 6
610 руб. 
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Артикул: 312821
В наличии
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БрендESKA
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Новое поколение лубрикантов — это ощутимый мгновенный результат гладкого скольжения без агрессивных химических веществ. Гипоаллергенная гель-смазка с органическими экстрактами ромашки, семян льна и алоэ вера, максимально увлажняет, устраняет сухость, не вызывает раздражения и жжения, не оставляет ощущения липкости и пятен на одежде. Способствует пробуждению чувствительности эрогенных зон у обоих полов. Совместима с презервативами и секс-игрушками. Универсальна для любви во всех её проявлениях.


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Лубрикант ESKA на водной основе , 75 мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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