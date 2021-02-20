Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Крем-лубрикант "О'Кей Anal" 4 г, 20 шт в упаковке

Артикул: 312322
  • Крем-лубрикант &quot;О'Кей Anal&quot; 4 г, 20 шт в упаковке - фото 1
  • Крем-лубрикант &quot;О'Кей Anal&quot; 4 г, 20 шт в упаковке - фото 2
Крем-лубрикант &quot;О'Кей Anal&quot; 4 г, 20 шт в упаковке - фото 1
Крем-лубрикант &quot;О'Кей Anal&quot; 4 г, 20 шт в упаковке - фото 2
1 050 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312322
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностисиликоновая основа
Приятно разнообразить сексуальную жизнь поможет мягкий водно-силиконовый крем О`Кей Anal. Отлично подходит парам, практикующим анальный секс. Обеспечивает нежное, устойчивое и длительное скольжение. Обладает антисептическим действием, защищает от инфицирования. Смывается водой. Может использоваться с секс-игрушками.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Крем-лубрикант "О'Кей Anal" 4 г, 20 шт в упаковке - стоимость товара 1050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...