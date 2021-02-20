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Нож для хлеба BergHOFF CooknCo 20см 2800393

Артикул: 307524
Нож для хлеба BergHOFF CooknCo 20см 2800393
690 руб. 
990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307524
В наличии
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Коллекция CooknCo
filter_noneТовар входит в коллекцию CooknCo

Коллекция CooknCo

БрендBerghoff
Тип товараНож для хлеба
Длина лезвия, мм200
Количество предметов в наборе1
Материал лезвиянержавеющая сталь (x30cr13)
Нож для хлеба сделан из нержавеющей стали х30Сr13. Эргономичная ручка хорошо ложится в руку, позволяя долго работать с ножом. Нож отлично сбалансирован. Нож упакован в блистер. Рекомендуется ручная мойка.


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Самовывоз невозможен
Нож для хлеба BergHOFF CooknCo 20см 2800393 - по цене 690 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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