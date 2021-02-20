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Миска для спагетти BergHOFF Eclipse 2,5л 3700431

Артикул: 307482
Миска для спагетти BergHOFF Eclipse 2,5л 3700431
4 150 руб. 
5 930 руб. 

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Артикул: 307482
В наличии
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Коллекция Eclipse
filter_noneТовар входит в коллекцию Eclipse

Коллекция Eclipse

БрендBerghoff
Тип товараКухонная утварь
МатериалВитрофарфор
Особенностине использовать на плите и других прямых источниках тепла, подходит для посудомоечной машины
Типмиски
Стильный яркий дизайн фарфоровой посуды из серии Eclipse вдохновляет на нестандартные кулинарные решения. Ее красивый насыщенный цвет действительно напоминает солнечное затмение. Серия Eclipse отличается безупречным качеством исполнения и обладает прославленными характеристиками посуды Revol: жаропрочность, гигиеничность, вместительность и изящество.


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Самовывоз невозможен
Миска для спагетти BergHOFF Eclipse 2,5л 3700431 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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