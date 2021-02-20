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Шеф нож BergHOFF Everslice 20см 1302103

Артикул: 307061
  • Шеф нож BergHOFF Everslice 20см 1302103 - фото 1
  • Шеф нож BergHOFF Everslice 20см 1302103 - фото 2
  • Шеф нож BergHOFF Everslice 20см 1302103 - фото 3
Шеф нож BergHOFF Everslice 20см 1302103 - фото 1
Шеф нож BergHOFF Everslice 20см 1302103 - фото 2
Шеф нож BergHOFF Everslice 20см 1302103 - фото 3
2 240 руб. 
3 200 руб. 

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Артикул: 307061
В наличии
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Коллекция Everslice
filter_noneТовар входит в коллекцию Everslice

Коллекция Everslice

БрендBerghoff
Тип товараШеф-нож
Количество предметов в наборе1
Материал лезвиянержавеющая сталь (x30cr13)
Материал ручки (-ек)полипропилен
Шеф нож из серии Everslice. Рекомендуется мыть вручную. Титановое PVD-покрытие. Не использовать на плите и других прямых источниках тепла.


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Самовывоз невозможен
Шеф нож BergHOFF Everslice 20см 1302103 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2240 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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