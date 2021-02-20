Фазоинвертор ACV SW39-1106

Нескончаемое желание придать вашему автозвуку дополнительной мощи сложно обуздать, но зато благодаря фазоинвертору ACV SW39-1106 легко воплотить в жизнь. Данное устройство не должно смущать вас своими небольшими размерами, потому как после правильного подключения его в общую систему, оно покажет своё истинное музыкальное лицо – «рубить» будет так, что слово «рубить» будет практически воплощено в реальность звуковыми волнами.