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Антенна URAL ИМПУЛЬС AB-12 A купить с доставкой в Москве
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Антенна URAL ИМПУЛЬС AB-12 A

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Антенна URAL ИМПУЛЬС AB-12 A - фото 1
Антенна URAL ИМПУЛЬС AB-12 A - фото 2
Антенна URAL ИМПУЛЬС AB-12 A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
  • Антенна URAL ИМПУЛЬС AB-12 A - фото 1
  • Антенна URAL ИМПУЛЬС AB-12 A - фото 2
  • Антенна URAL ИМПУЛЬС AB-12 A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
510 руб.  585 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 286616
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Антенна автомобильная
Размеры в упаковке, см
34х5х3
Вес, г.
120

Описание товара Антенна URAL ИМПУЛЬС AB-12 A

Антенна устанавливается внутри салона автомобиля. Предназначена для приема радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ и УКВ.

Отзывы о товаре Антенна URAL ИМПУЛЬС AB-12 A




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Антенна автомобильная
Описание
Антенна устанавливается внутри салона автомобиля. Предназначена для приема радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ и УКВ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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