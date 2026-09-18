Сетевой фильтр Defender S450 5м, 4 розетки (99239)
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%700 руб. 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 301829
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х8х4
Вес, г.
600
Описание товара Сетевой фильтр Defender S450 5м, 4 розетки (99239)
Качественный и удобный сетевой фильтр — важнейшая деталь устройства рабочего места в офисе или дома, также он пригодится в быту, если вам необходимы дополнительные места питания приборов. Фильтр изготовлен из негорючего пластика, оснащен вилкой и 4 розетками стандарта EURO (CEE 7/4 с заземлением) и выключателем с подсветкой. Его также можно закрепить на стену. Длина шнура составляет 5 м.
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Сетевой фильтр Defender S450 5м, 4 розетки (99239) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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