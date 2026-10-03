Сетевой фильтр Buro BU-PS5.5/W 5м (5 розеток) белый
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%760 руб. 900 руб.
В наличии
Код товара: 255751
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760 руб. -16%
900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
520
Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-PS5.5/W 5м (5 розеток) белый
Удлинитель Buro BU-PS5 предназначен для одновременного подключения пяти устройств. Он имеет заземление, которое предотвращает поражение пользователя током при случайной утечке.
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Удлинитель Buro BU-PS5 предназначен для одновременного подключения пяти устройств. Он имеет заземление, которое предотвращает поражение пользователя током при случайной утечке.
Сетевой фильтр Buro BU-PS5.5/W 5м (5 розеток) белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 760 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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