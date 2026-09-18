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Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255714
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Характеристики

Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х7
Вес, г.
700

Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый

Сетевые фильтры и удлинители Power Cube представляют собой надежное и удобное решение для питания ваших устройств. Эти удлинители сочетают в себе функциональность и современный дизайн, подходящий для любого интерьера. Power Cube оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать сразу несколько приборов одновременно. Из шести розеток пять имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту вашим устройствам. Также устройство оснащено встроенным предохранителем и индикатором включения, что упрощает контроль за состоянием фильтра. Белый цвет корпуса удлинителя Power Cube подходит для большинства пространств, от кухни до офиса. Длина шнура в 5 метров обеспечивает гибкость в размещении, а предусмотренная возможность крепления на стену позволяет организовать провода наиболее удобным для вас образом. Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки 16 А и защищает подключенные приборы от короткого замыкания, предлагая высокую степень безопасности. Сетевые фильтры Power Cube – это выбор в пользу надежности и эффективной работы ваших электроприборов.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Power Cube представляют собой надежное и удобное решение для питания ваших устройств. Эти удлинители сочетают в себе функциональность и современный дизайн, подходящий для любого интерьера. Power Cube оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать сразу несколько приборов одновременно. Из шести розеток пять имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту вашим устройствам. Также устройство оснащено встроенным предохранителем и индикатором включения, что упрощает контроль за состоянием фильтра. Белый цвет корпуса удлинителя Power Cube подходит для большинства пространств, от кухни до офиса. Длина шнура в 5 метров обеспечивает гибкость в размещении, а предусмотренная возможность крепления на стену позволяет организовать провода наиболее удобным для вас образом. Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки 16 А и защищает подключенные приборы от короткого замыкания, предлагая высокую степень безопасности. Сетевые фильтры Power Cube – это выбор в пользу надежности и эффективной работы ваших электроприборов.
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Отзывы


Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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