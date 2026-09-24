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Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W

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Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - фото 1
Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - фото 2
Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - фото 3
Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - фото 4
Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - фото 5
Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - фото 1
  • Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - фото 2
  • Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - фото 3
  • Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - фото 4
  • Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - фото 5
  • Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
770 руб.  910 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661081
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W
770 руб. -15%
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W

Сетевой фильтр Garnizon SKT-1-CU2-W - это надежное и функциональное устройство, которое обеспечивает защиту вашей техники от скачков напряжения и перегрузок. Одной из ключевых особенностей данного фильтра является наличие трех USB портов. Это позволяет одновременно заряжать несколько устройств, экономя ваше время и пространство. Фильтр оснащен адаптером, что делает его удобным для использования в любом месте. Вам не придется беспокоиться о том, что у вас нет подходящего адаптера для вашей техники. Номинальная сила тока составляет 16.0, а максимальная нагрузка - 4000.0. Это гарантирует, что ваш прибор будет работать стабильно и без перебоев. Сетевой фильтр Garnizon SKT-1-CU2-W выполнен в стильном белом цвете, который легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр Garnizon SKT-1-CU2-W - это надежное и функциональное устройство, которое обеспечивает защиту вашей техники от скачков напряжения и перегрузок. Одной из ключевых особенностей данного фильтра является наличие трех USB портов. Это позволяет одновременно заряжать несколько устройств, экономя ваше время и пространство. Фильтр оснащен адаптером, что делает его удобным для использования в любом месте. Вам не придется беспокоиться о том, что у вас нет подходящего адаптера для вашей техники. Номинальная сила тока составляет 16.0, а максимальная нагрузка - 4000.0. Это гарантирует, что ваш прибор будет работать стабильно и без перебоев. Сетевой фильтр Garnizon SKT-1-CU2-W выполнен в стильном белом цвете, который легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 770 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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