Описание товара Мышь Logitech G502 Hero

Мышь G502 HERO оснащена усовершенствованным оптическим датчиком для максимальной скорости отслеживания, настраиваемой RGB-подсветкой и съемными утяжелителями. Кроме того, она поддерживает функции создания пользовательских игровых профилей и переключения чувствительности (от 100 до 16 000 точек на дюйм). Самый точный игровой датчик HERO, в котором используется технология нового поколения, был разработан «с нуля». Он обеспечивает максимальную частоту обработки кадров на скорости более 10 м/с (400 дюйм/с) и сохраняет нулевые значения сглаживания, фильтрации и ускорения при уровне чувствительности от 100 до 16 000 точек на дюйм. С датчиком HERO легко достичь точности и согласованности отклика, столь необходимых для успеха в турнире. Настройте параметры чувствительности мыши при помощи ПО Logitech G HUB. Используйте ПО Logitech G HUB, чтобы назначить каждой из 11 кнопок часто выбираемые команды и макросы. Строить, пригибаться, уклоняясь от пуль, сражаться врукопашную и восстанавливаться после ранений стало проще простого — теперь для этого достаточно лишь нажать кнопку. В памяти мыши можно сохранить Готовые игровые профили, хранящиеся во встроенной памяти мыши. Отрегулировав вес мыши, вы получите дополнительное преимущество в игре. В комплект поставки G502 HERO входят пять утяжелителей по 3,6 г, которые в различных комбинациях можно разместить спереди, сзади, слева, справа и по центру мыши. Поэкспериментируйте с выравниванием и балансом: их оптимальное соотношение — залог высокого игрового мастерства. Благодаря технологии нового поколения LIGHTSYNC подсветка RGB включается в ответ на определенные действия в игре, на экране или при некоторых звуках — это обеспечивает эффект полного погружения в игровую реальность, которого раньше невозможно было добиться с обычной RGB-подсветкой. Вы можете настроить цвет полноспектральной подсветки, выбрав наиболее подходящий из почти 16,8 млн оттенков, а также синхронизировать эффекты и анимацию с другими устройствами Logitech G. ПО Logitech G HUB обеспечивает простую и быструю настройку всех указанных параметров.