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Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730

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Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 1
Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 2
Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 3
Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 4
Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 5
Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 6
Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 7
Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 1
  • Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 2
  • Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 3
  • Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 4
  • Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 5
  • Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 6
  • Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 7
  • Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605705
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Габариты (ШxВxД), мм
75х40х132
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730

Мышь Logitech — это высококачественное устройство для тех, кто ценит надежность и производительность. Идеально подходит для использования с персональным компьютером благодаря своему функциональному дизайну и современным технологиям. Особенности: - **Цвет**: Стильный черный цвет корпуса придает устройству элегантный и универсальный вид, который отлично впишется в любой интерьер рабочего стола. - **Тип сенсора**: Оптический сенсор обеспечивает высокую точность и плавность движений. С разрешением в 25600 dpi, мышь идеально подходит как для игр, требующих высокой скорости и точности, так и для профессиональной работы с графическими редакторами. - **Подключение**: Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует устойчивое и стабильное соединение без задержек в управлении. Длина провода составляет 2.1 метра, что обеспечивает свободу при расположении мыши на рабочем месте, не ограничивая пользователя в движениях. - **Источник питания**: Питание осуществляется через USB-интерфейс, что избавляет от необходимости использования батареек и обеспечивает постоянную готовность к работе. Бренд Logitech известен своим инновационным подходом и высоким качеством продукции, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и надежности этой модели. Эта мышь станет отличным выбором для требовательных пользователей, которые ищут сочетание передовых технологий и комфорта в использовании.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
75х40х132
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это высококачественное устройство для тех, кто ценит надежность и производительность. Идеально подходит для использования с персональным компьютером благодаря своему функциональному дизайну и современным технологиям. Особенности: - **Цвет**: Стильный черный цвет корпуса придает устройству элегантный и универсальный вид, который отлично впишется в любой интерьер рабочего стола. - **Тип сенсора**: Оптический сенсор обеспечивает высокую точность и плавность движений. С разрешением в 25600 dpi, мышь идеально подходит как для игр, требующих высокой скорости и точности, так и для профессиональной работы с графическими редакторами. - **Подключение**: Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует устойчивое и стабильное соединение без задержек в управлении. Длина провода составляет 2.1 метра, что обеспечивает свободу при расположении мыши на рабочем месте, не ограничивая пользователя в движениях. - **Источник питания**: Питание осуществляется через USB-интерфейс, что избавляет от необходимости использования батареек и обеспечивает постоянную готовность к работе. Бренд Logitech известен своим инновационным подходом и высоким качеством продукции, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и надежности этой модели. Эта мышь станет отличным выбором для требовательных пользователей, которые ищут сочетание передовых технологий и комфорта в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730 - данный товар вы можете купить по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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