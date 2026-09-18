Описание товара Игра для ПК Far Cry Primal [UB_1199] (электронный ключ)

Описание

Серия Far Cry, подарившая вам безумные приключения в тропиках и в Гималаях, на этот раз перенесет вас туда, где борьба за выживание станет напряженной как никогда. Среди живописных просторов открытого мира, населенного удивительной фауной, с вами может произойти что угодно. Будьте готовы к неожиданностям!

Вы окажетесь в каменном веке, а значит - в смертельной опасности. Земля безраздельно принадлежит мамонтам и саблезубым тиграм, а человек находится где-то в начале пищевой цепи. Вы последний выживший из группы охотников. Вам предстоит изготовить смертоносное оружие, защититься от диких зверей, сразиться с враждебными племенами за территорию и доказать, что вы не добыча, а хищник.

Особенности игры:

ОХОТНИК ИЛИ ДОБЫЧА?

Вашего персонажа зовут Таккар. Он единственный уцелевший охотник из своей группы. В его жизни есть только одна цель - выжить в мире, где человек считается легкой добычей.

Оттачивайте навыки и ведите свое племя к процветанию.

Воспользуйтесь помощью необыкновенных персонажей, которые помогут преодолеть опасности дикой природы.

Сразитесь с воинственными племенами, готовыми на все, чтобы стереть вас и ваших друзей с лица земли.

Убивайте диких зверей и побеждайте врагов, чтобы доказать, что вы самый опасный хищник в Урусе.

ХОЗЯИН ЗВЕРЕЙ Вы первый человек на Земле, который попытается приручить самых опасных существ, чтобы стать вождем всего Уруса.

Приручайте животных, которые встретятся вам на пути, чтобы они помогали вам, когда это необходимо. Для начала попробуйте приручить сову: она может осматривать местность с высоты.

У каждого животного есть уникальные способности: волк всегда предупредит хозяина об опасности, саблезубый тигр поможет получить больше ресурсов, ягуар незаметно атакует вашего врага, а медведь сокрушит любую преграду.

Передвигаться на спине животного - гораздо быстрее, чем идти пешком. Вы сможете промчаться верхом даже на саблезубом тигре или медведе.

КАМЕННЫЙ ВЕК В FAR CRY

Это не просто каменный век. Это каменный век в мире Far Cry - эпоха настоящего безумия и необузданной мощи.

Находите вражеские аванпосты и идите в атаку, используя оружие, сделанное из костей убитых вами животных.

Научитесь использовать огонь, чтобы получить тактическое преимущество в сражениях с враждебными племенами или в защите от диких зверей.Преследуйте свою добычу, чтобы нанести смертельный удар. Но будьте осторожны - запах крови может привлечь других хищников.

В каменном веке ваш арсенал смертоносного оружия станет особенно разнообразным, а вашей жизни будут угрожать самые немыслимые опасности... в лучших традициях FarCry.

МИР ГИГАНТСКИХ СУЩЕСТВ

Ледниковый период окончен, и растительный мир на Земле переживает настоящий расцвет. У людей и животных есть все необходимые для жизни ресурсы, но каждому из видов придется отстаивать право на существование в непрерывной борьбе.

Исследуйте первозданный мир Урус с его гигантскими деревьями, непроходимыми зарослями и коварными болотами - узнайте, как выглядела Земля до того, как человек начал ее изменять.

Жизнь в Урусе буквально кипит, его населяет множество существ: от волков и оленей до жителей воинствующих племен. Здесь обитают и представители мегафауны, такие как саблезубые тигры и шерстистые мамонты, - настоящие гиганты, внушающие ужас остальным живым существам.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

© 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine.”

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.