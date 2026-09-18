Коммутатор TP-Link LS1008G
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
В наличии
Код товара: 295156
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Загружаем...
1 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
Порты
8 портов 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование, Auto-MDI/MDIX
Габаритные размеры, мм
127х66,5х23
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
270
Описание товара Коммутатор TP-Link LS1008G
Неуправляемые коммутаторы TP-Link Litewave обеспечивают простой и недорогой способ расширения проводной сети. Они надёжны и просты в использовании. С этими не требующими настройки коммутаторами вы обеспечите моментальный доступ в сеть множеству устройств. Благодаря поддержке Auto-MDI/MDIX можно не беспокоиться о типе используемого кабеля.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
Порты
8 портов 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование, Auto-MDI/MDIX
Габаритные размеры, мм
127х66,5х23
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Неуправляемые коммутаторы TP-Link Litewave обеспечивают простой и недорогой способ расширения проводной сети. Они надёжны и просты в использовании. С этими не требующими настройки коммутаторами вы обеспечите моментальный доступ в сеть множеству устройств. Благодаря поддержке Auto-MDI/MDIX можно не беспокоиться о типе используемого кабеля.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор TP-Link LS1008G - данный товар вы можете купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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