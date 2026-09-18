Коммутатор Zyxel GS1920-8HPV2-EU0101F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1920-8HPV2-EU0101F
Гибридный гигабитный PoE+ коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1920-8HPv2. Настройка и управление происходит через веб-интерфейс. Но есть возможность управлять точкой через бесплатное облако Zyxel Nebula (nebula.zyxel.com).?Функционал облака Nebula очень удобен для удаленной настройки и мониторинга. Особенно будет полезен для компаний с несколькими распределёнными офисами. Коммутатор поддерживает: Port Mirroring, Port Security, IGMP snooping v1/v2/v3, RAIDUS, 802.1x, VLAN, 802.3ad LACP, 802.1D, 802.1w, Loop Guard, BPDU Guard, Root Guard, 802.1p WRR, L2 multicast, STP, RSTP, Link Aggregation, Storm Control, Включение PoE по расписанию.
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