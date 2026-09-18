Top.Mail.Ru
ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U - фото 1
ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U - фото 2
ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U - фото 3
ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U - фото 1
  • ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U - фото 2
  • ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U - фото 3
  • ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
48 220 руб.  53 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294829
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
263
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х52х16
Вес, кг.
15.4

Описание товара ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Вес всего 16,1 кг делает его достаточно портативным для установки в различных условиях. Устройство обладает активной мощностью в 600 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных приборов даже при внезапных отключениях электроэнергии. ИБП оснащен защитой для локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную защиту вашей техники от перенапряжений и импульсных помех. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 810 Дж, что свидетельствует о высокой способности устройства выдерживать энергетические выбросы. Устройство предлагает шесть розеток для подключения, из которых четыре обеспечивают питание от батареи, что позволяет выбрать наиболее важное оборудование для поддержания в рабочем состоянии во время отключений электричества. С временем переключения на батарею всего 4 мс, ИБП CyberPower обеспечивает практически мгновенный переход, минимизируя риск потерять данные или повредить оборудование. Топология линейно-интерактивного типа подразумевает высокую эффективность работы и защиту от различных аномалий в сети. Форм-фактор Rack способствует удобному размещению устройства в серверной стойке, позволяя экономно использовать пространство. ИБП CyberPower предназначен для работы с одной фазой, что делает его идеальным для использования в домашних офисах, малых и средних предприятиях. В случае полной нагрузки, устройство может обеспечить питание в течение 3 минут, что достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы систем. CyberPower продолжает устанавливать стандарты надежности и защиты, предлагая ИБП, который сочетает в себе передовые технологии и удобство использования, обеспечивая уверенность в безопасности вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
263
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Вес всего 16,1 кг делает его достаточно портативным для установки в различных условиях. Устройство обладает активной мощностью в 600 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных приборов даже при внезапных отключениях электроэнергии. ИБП оснащен защитой для локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную защиту вашей техники от перенапряжений и импульсных помех. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 810 Дж, что свидетельствует о высокой способности устройства выдерживать энергетические выбросы. Устройство предлагает шесть розеток для подключения, из которых четыре обеспечивают питание от батареи, что позволяет выбрать наиболее важное оборудование для поддержания в рабочем состоянии во время отключений электричества. С временем переключения на батарею всего 4 мс, ИБП CyberPower обеспечивает практически мгновенный переход, минимизируя риск потерять данные или повредить оборудование. Топология линейно-интерактивного типа подразумевает высокую эффективность работы и защиту от различных аномалий в сети. Форм-фактор Rack способствует удобному размещению устройства в серверной стойке, позволяя экономно использовать пространство. ИБП CyberPower предназначен для работы с одной фазой, что делает его идеальным для использования в домашних офисах, малых и средних предприятиях. В случае полной нагрузки, устройство может обеспечить питание в течение 3 минут, что достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы систем. CyberPower продолжает устанавливать стандарты надежности и защиты, предлагая ИБП, который сочетает в себе передовые технологии и удобство использования, обеспечивая уверенность в безопасности вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...