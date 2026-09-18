ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower OR1000ELCDRM1U
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Вес всего 16,1 кг делает его достаточно портативным для установки в различных условиях. Устройство обладает активной мощностью в 600 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных приборов даже при внезапных отключениях электроэнергии. ИБП оснащен защитой для локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную защиту вашей техники от перенапряжений и импульсных помех. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 810 Дж, что свидетельствует о высокой способности устройства выдерживать энергетические выбросы. Устройство предлагает шесть розеток для подключения, из которых четыре обеспечивают питание от батареи, что позволяет выбрать наиболее важное оборудование для поддержания в рабочем состоянии во время отключений электричества. С временем переключения на батарею всего 4 мс, ИБП CyberPower обеспечивает практически мгновенный переход, минимизируя риск потерять данные или повредить оборудование. Топология линейно-интерактивного типа подразумевает высокую эффективность работы и защиту от различных аномалий в сети. Форм-фактор Rack способствует удобному размещению устройства в серверной стойке, позволяя экономно использовать пространство. ИБП CyberPower предназначен для работы с одной фазой, что делает его идеальным для использования в домашних офисах, малых и средних предприятиях. В случае полной нагрузки, устройство может обеспечить питание в течение 3 минут, что достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы систем. CyberPower продолжает устанавливать стандарты надежности и защиты, предлагая ИБП, который сочетает в себе передовые технологии и удобство использования, обеспечивая уверенность в безопасности вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с встроенным аккумулятором
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