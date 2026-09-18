Миксер Vitek VT-1426 W

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292530
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Удобный миксер Vitek VT-1426 поможет вам в приготовлении любых блюд. С ним вы сможете создавать домашние соусы, взбивать сливки, делать пышный омлет, а также готовить тесто для аппетитной выпечки. Шесть режимов вращения насадок позволяют настроить прибор под любой уровень вязкости смеси, тем самым сохранив кухню в чистоте. Большая кнопка отсоединения насадок позволит работать с миксером даже влажными руками. Обороты двигателя регулируются с помощью компактного переключателя. Также предусмотрен турбо режим. При активации кнопки скорость будет максимальной. В комплекте с прибором идут 2 комплекта венчиков для взбивания жидкостей и крюки, с помощью которых замешивают тесто.
Удобный миксер Vitek VT-1426 поможет вам в приготовлении любых блюд. С ним вы сможете создавать домашние соусы, взбивать сливки, делать пышный омлет, а также готовить тесто для аппетитной выпечки. Шесть режимов вращения насадок позволяют настроить прибор под любой уровень вязкости смеси, тем самым сохранив кухню в чистоте. Большая кнопка отсоединения насадок позволит работать с миксером даже влажными руками. Обороты двигателя регулируются с помощью компактного переключателя. Также предусмотрен турбо режим. При активации кнопки скорость будет максимальной. В комплекте с прибором идут 2 комплекта венчиков для взбивания жидкостей и крюки, с помощью которых замешивают тесто.
Миксер Vitek VT-1426 W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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