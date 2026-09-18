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Миксер Vitek VT-1426 W купить с доставкой в Москве
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Миксер Vitek VT-1426 W

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Миксер Vitek VT-1426 W - фото 1
Миксер Vitek VT-1426 W - фото 2
Миксер Vitek VT-1426 W - фото 3
Миксер Vitek VT-1426 W - фото 4
Миксер Vitek VT-1426 W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
  • Миксер Vitek VT-1426 W - фото 1
  • Миксер Vitek VT-1426 W - фото 2
  • Миксер Vitek VT-1426 W - фото 3
  • Миксер Vitek VT-1426 W - фото 4
  • Миксер Vitek VT-1426 W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292530
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, г.
542

Описание товара Миксер Vitek VT-1426 W

Удобный миксер Vitek VT-1426 поможет вам в приготовлении любых блюд. С ним вы сможете создавать домашние соусы, взбивать сливки, делать пышный омлет, а также готовить тесто для аппетитной выпечки. Шесть режимов вращения насадок позволяют настроить прибор под любой уровень вязкости смеси, тем самым сохранив кухню в чистоте. Большая кнопка отсоединения насадок позволит работать с миксером даже влажными руками. Обороты двигателя регулируются с помощью компактного переключателя. Также предусмотрен турбо режим. При активации кнопки скорость будет максимальной. В комплекте с прибором идут 2 комплекта венчиков для взбивания жидкостей и крюки, с помощью которых замешивают тесто.

Отзывы о товаре Миксер Vitek VT-1426 W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Описание
Удобный миксер Vitek VT-1426 поможет вам в приготовлении любых блюд. С ним вы сможете создавать домашние соусы, взбивать сливки, делать пышный омлет, а также готовить тесто для аппетитной выпечки. Шесть режимов вращения насадок позволяют настроить прибор под любой уровень вязкости смеси, тем самым сохранив кухню в чистоте. Большая кнопка отсоединения насадок позволит работать с миксером даже влажными руками. Обороты двигателя регулируются с помощью компактного переключателя. Также предусмотрен турбо режим. При активации кнопки скорость будет максимальной. В комплекте с прибором идут 2 комплекта венчиков для взбивания жидкостей и крюки, с помощью которых замешивают тесто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер Vitek VT-1426 W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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