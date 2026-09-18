Коммутатор D-Link DGS-3000-28LP/B1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286293
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х9
Вес, кг.
3.8
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-3000-28LP/B1A
Гигабитные коммутаторы серии DGS-3000 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link уровня 2 и предназначены для использования в сетях Metro Ethernet и сетях кампуса. Коммутатор DGS-3000-28LP оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 портами 1000Base-X SFP.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 40 110 руб.10028 руб. в СплитКонтроллер TP-Link OC300
-
В наличииЦена 41 630 руб.10408 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A
-
В наличииЦена 42 120 руб.10530 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5110G-48TX
-
В наличииЦена 43 120 руб.10780 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG5428X
-
В наличииЦена 43 830 руб.10958 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S+RM
-
В наличииЦена 44 490 руб.11123 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F4A
-
В наличииЦена 44 700 руб.11175 руб. в СплитКоммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2)
-
В наличииЦена 44 830 руб.11208 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452
-
В наличииЦена 45 040 руб.11260 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E
-
В наличииЦена 45 100 руб.11275 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428MP
-
В наличииЦена 45 770 руб.11443 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A
-
В наличииЦена 47 420 руб.11855 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM
Гигабитные коммутаторы серии DGS-3000 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link уровня 2 и предназначены для использования в сетях Metro Ethernet и сетях кампуса. Коммутатор DGS-3000-28LP оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 портами 1000Base-X SFP.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-3000-28LP/B1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 41310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-3000-28LP/B1A