Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT2200XLI

Уведомление об отказе батареи: Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание. Экономичный режим: Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты. Графический ЖК-индикатор: Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы. Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением: Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному. Регулировка частоты и напряжения: Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей. Совместимо с генераторами: Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора. Корректировка коэффициента мощности на входе: Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей. Возможность холодного старта: Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания. Многоразовый автоматический выключатель: Простая процедура восстановления после перегрузки, замена плавкого предохранителя не требуется. Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций: Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации. Кондиционирование питания: Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Автоматическая самодиагностика гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Простой и удобный дистанционный/сетевой доступ экономит ваше время. Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute Network Shutdown с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией. Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера: Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их. Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Благодаря архитектуре двойного преобразования достигается точная регулировка напряжения, регулировка частоты и мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети. Автоматический внутренний байпас: в случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети. Расширяемое время работы от аккумуляторов: При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы. Интеллектуальное управление батареями: Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки. Замена батарей во время работы ИБП: Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей. Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП: Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания. Зарядка батарей с применением температурной компенсации: Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.