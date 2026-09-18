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Характеристики
Тип товара
Операционная система
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 284554
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Описание товара Операционная система Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 MLP 5 User CAL 64 bit Eng BOX (6VC-03805)
Уникальная операционная система Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs представляет собой технологию виртуализации Windows, что дает пользователям доступ к программному обеспечению. Она устанавливается на специальном сервере. С ее помощью можно легко взаимодействовать с базой внутри корпоративной сети или через интернет. В результате чего увеличивается спектр возможностей виртуальной платформы. Наличие операционной системы Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs позволяет эффективно развертывать и поддерживать программное обеспечение, а также виртуальные рабочие станции в корпоративной среде. Администратор может легко устанавливать новые программы с помощью единой консоли управления. Каждый пользователь видит свою индивидуальную сессию, которая управляется незаметно операционной системой сервера.
Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 MLP 5 User CAL 64 bit Eng BOX (6VC-03805)
Уникальная операционная система Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs представляет собой технологию виртуализации Windows, что дает пользователям доступ к программному обеспечению. Она устанавливается на специальном сервере. С ее помощью можно легко взаимодействовать с базой внутри корпоративной сети или через интернет. В результате чего увеличивается спектр возможностей виртуальной платформы. Наличие операционной системы Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs позволяет эффективно развертывать и поддерживать программное обеспечение, а также виртуальные рабочие станции в корпоративной среде. Администратор может легко устанавливать новые программы с помощью единой консоли управления. Каждый пользователь видит свою индивидуальную сессию, которая управляется незаметно операционной системой сервера.
Операционная система Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 MLP 5 User CAL 64 bit Eng BOX (6VC-03805) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 MLP 5 User CAL 64 bit Eng BOX (6VC-03805)