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Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547) купить с доставкой в Москве
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Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547)

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Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547) - фото 1
Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Операционные системы
  • Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547) - фото 1
  • Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 990 руб. 
Начислим 2699 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518180
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547)
26 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Версия
Windows 11 Professional
Количество устройств
1
Операционные системы
Windows
Разрядность системы
64 bit
Состав поставки продукта
дистрибутив/лицензия
Тип поставки
OEM (только в комплекте с ПК)
Язык
русский
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
10

Описание товара Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547)

Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian (FQC-10547) – это спокойное и творческое пространство, где вы можете продолжить свои увлечения и дополнить их новыми возможностями. От обновленного меню «Пуск» до новых способов взаимодействия с любимыми людьми, новостями, играми и контентом, Windows 11 – это место, где вы можете мыслить, выражать себя и творить максимально естественным образом. Максимизируйте свою производительность.

Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Версия
Windows 11 Professional
Количество устройств
1
Операционные системы
Windows
Разрядность системы
64 bit
Состав поставки продукта
дистрибутив/лицензия
Тип поставки
OEM (только в комплекте с ПК)
Язык
русский
Страна производитель
Китай
Описание
Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian (FQC-10547) – это спокойное и творческое пространство, где вы можете продолжить свои увлечения и дополнить их новыми возможностями. От обновленного меню «Пуск» до новых способов взаимодействия с любимыми людьми, новостями, играми и контентом, Windows 11 – это место, где вы можете мыслить, выражать себя и творить максимально естественным образом. Максимизируйте свою производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547) – стоимость товара 26990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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