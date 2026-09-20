Операционная система Microsoft Windows Server Standard 2022 64Bit Russian (P73-08337)
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Характеристики
Тип товара
Операционные системы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%80 580 руб. 165 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518197
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Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Версия
Windows Server Standard 2022
Количество устройств
1
Операционные системы
Windows
Разрядность системы
64 bit
Тип поставки
OEM
Язык
русский
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
50
Описание товара Операционная система Microsoft Windows Server Standard 2022 64Bit Russian (P73-08337)
В основе операционной системы Windows Server 2022 лежит надежная платформа Windows Server 2019. Предоставляет множество возможностей для работы с тремя основными областями: безопасность, гибридная интеграция, управление Azure и платформа приложений. Лицензия бессрочная. Лицензия на 16 ядер.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Версия
Windows Server Standard 2022
Количество устройств
1
Операционные системы
Windows
Разрядность системы
64 bit
Тип поставки
OEM
Язык
русский
Страна производитель
Китай
В основе операционной системы Windows Server 2022 лежит надежная платформа Windows Server 2019. Предоставляет множество возможностей для работы с тремя основными областями: безопасность, гибридная интеграция, управление Azure и платформа приложений. Лицензия бессрочная. Лицензия на 16 ядер.
Операционная система Microsoft Windows Server Standard 2022 64Bit Russian (P73-08337) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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