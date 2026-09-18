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Мультиварка Polaris PMC 0567AD черный купить с доставкой в Москве
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Мультиварка Polaris PMC 0567AD черный

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Мультиварка Polaris PMC 0567AD - фото 1
Мультиварка Polaris PMC 0567AD - фото 2
Мультиварка Polaris PMC 0567AD - фото 3
Мультиварка Polaris PMC 0567AD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мультиварка Polaris PMC 0567AD - фото 1
  • Мультиварка Polaris PMC 0567AD - фото 2
  • Мультиварка Polaris PMC 0567AD - фото 3
  • Мультиварка Polaris PMC 0567AD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281851
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Размеры в упаковке, см
45х36х30
Вес, кг.
4

Описание товара Мультиварка Polaris PMC 0567AD черный

Мультиварка Polaris PMC 0567AD черный

Отзывы о товаре Мультиварка Polaris PMC 0567AD черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Описание
Мультиварка Polaris PMC 0567AD черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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