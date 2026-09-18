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Машина шлифовальная Ryobi RSS280-S 5133003502 купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная Ryobi RSS280-S 5133003502

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Машина шлифовальная Ryobi RSS280-S 5133003502 - фото 1
Машина шлифовальная Ryobi RSS280-S 5133003502 - фото 2
Машина шлифовальная Ryobi RSS280-S 5133003502 - фото 3
Машина шлифовальная Ryobi RSS280-S 5133003502 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Регулировка частоты вращения
да
  • Машина шлифовальная Ryobi RSS280-S 5133003502 - фото 1
  • Машина шлифовальная Ryobi RSS280-S 5133003502 - фото 2
  • Машина шлифовальная Ryobi RSS280-S 5133003502 - фото 3
  • Машина шлифовальная Ryobi RSS280-S 5133003502 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281111
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим/липучка
Размер хода платформы
2
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
19.1
Длина, см
33.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х19х12
Вес, кг.
2.2

Описание товара Машина шлифовальная Ryobi RSS280-S 5133003502

Виброшлифмашина Ryobi RSS280-S 5133003502 идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная Ryobi RSS280-S 5133003502




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим/липучка
Размер хода платформы
2
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
19.1
Длина, см
33.8
Страна производитель
Китай
Описание
Виброшлифмашина Ryobi RSS280-S 5133003502 идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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