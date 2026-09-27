Пила дисковая DeWalt DCS570N
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Характеристики
Тип товара
Пила
Подсветка
да
Скорость вращения
5500 об/мин
Питание
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 280901
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Модель
DKEC16
Уровень шума
91
Комплектация
дисковая пила, пильный диск, параллельный упор, ключ для смены диска, переходник для пылесоса, упаковка
Страна производства
Китай
Конструкция
ручная
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
184
Скорость вращения
5500 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
49
Угол наклона
57
Питание
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
21
Высота, см
39.5
Длина, м
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х41х40
Вес, кг.
12.44
Описание товара Пила дисковая DeWalt DCS570N
Дисковая пила DEWALT XR DCS570N подходит для поперечного или продольного распила древесины, фанеры, ДСП, МДФ и прочих композитов, пластика, цветных металлов. В качестве источника питания используется литий-ионная батарея напряжением 18 В. Бесщеточный двигатель обеспечивает более высокую производительность. Система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря пониженному уровню вибрации оператор меньше устает.
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Бренд
Тип товара
Пила
Модель
DKEC16
Уровень шума
91
Комплектация
дисковая пила, пильный диск, параллельный упор, ключ для смены диска, переходник для пылесоса, упаковка
Страна производства
Китай
Конструкция
ручная
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
184
Скорость вращения
5500 об/мин
Развернуть
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
49
Угол наклона
57
Питание
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
21
Высота, см
39.5
Длина, м
25
Страна производитель
Китай
Дисковая пила DEWALT XR DCS570N подходит для поперечного или продольного распила древесины, фанеры, ДСП, МДФ и прочих композитов, пластика, цветных металлов. В качестве источника питания используется литий-ионная батарея напряжением 18 В. Бесщеточный двигатель обеспечивает более высокую производительность. Система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря пониженному уровню вибрации оператор меньше устает.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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