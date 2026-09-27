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Пила дисковая DeWalt DCS570N купить с доставкой в Москве
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Пила дисковая DeWalt DCS570N

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Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 1
Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 2
Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 3
Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 4
Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 5
Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 6
Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 7
Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Подсветка
да
Скорость вращения
5500 об/мин
Питание
аккумулятор
  • Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 1
  • Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 2
  • Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 3
  • Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 4
  • Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 5
  • Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 6
  • Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 7
  • Пила дисковая DeWalt DCS570N - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280901
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила
Модель
DKEC16
Уровень шума
91
Комплектация
дисковая пила, пильный диск, параллельный упор, ключ для смены диска, переходник для пылесоса, упаковка
Страна производства
Китай
Конструкция
ручная
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
184
Скорость вращения
5500 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
49
Угол наклона
57
Питание
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
21
Высота, см
39.5
Длина, м
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х41х40
Вес, кг.
12.44

Описание товара Пила дисковая DeWalt DCS570N

Дисковая пила DEWALT XR DCS570N подходит для поперечного или продольного распила древесины, фанеры, ДСП, МДФ и прочих композитов, пластика, цветных металлов. В качестве источника питания используется литий-ионная батарея напряжением 18 В. Бесщеточный двигатель обеспечивает более высокую производительность. Система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря пониженному уровню вибрации оператор меньше устает.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила дисковая DeWalt DCS570N




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила
Модель
DKEC16
Уровень шума
91
Комплектация
дисковая пила, пильный диск, параллельный упор, ключ для смены диска, переходник для пылесоса, упаковка
Страна производства
Китай
Конструкция
ручная
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
184
Скорость вращения
5500 об/мин
Развернуть
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
49
Угол наклона
57
Питание
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
21
Высота, см
39.5
Длина, м
25
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила DEWALT XR DCS570N подходит для поперечного или продольного распила древесины, фанеры, ДСП, МДФ и прочих композитов, пластика, цветных металлов. В качестве источника питания используется литий-ионная батарея напряжением 18 В. Бесщеточный двигатель обеспечивает более высокую производительность. Система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря пониженному уровню вибрации оператор меньше устает.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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