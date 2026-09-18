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Пила дисковая Makita DCS552Z купить с доставкой в Москве
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Пила дисковая Makita DCS552Z

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Пила дисковая Makita DCS552Z - фото 1
Пила дисковая Makita DCS552Z - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3600 об/мин
  • Пила дисковая Makita DCS552Z - фото 1
  • Пила дисковая Makita DCS552Z - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280898
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
136
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3600 об/мин
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х41х40
Вес, кг.
2.4

Описание товара Пила дисковая Makita DCS552Z

Пила дисковая Makita DCS552Z предназначена для осуществления пропилов в заготовках из мягкой стали. Защитный кожух на рабочем основании диска уменьшает риск травм при эксплуатации с инструментом. Рукоятка с нескользящим покрытием обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы.



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Отзывы о товаре Пила дисковая Makita DCS552Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
136
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3600 об/мин
Развернуть
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Пила дисковая Makita DCS552Z предназначена для осуществления пропилов в заготовках из мягкой стали. Защитный кожух на рабочем основании диска уменьшает риск травм при эксплуатации с инструментом. Рукоятка с нескользящим покрытием обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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