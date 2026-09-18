Топор Matrix Optimal Колун 21819
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Характеристики
Описание товара Топор Matrix Optimal Колун 21819
Топор-колун Matrix «Optimal» 21819 с клиновидным полотном весом 1000 г и фибергласовым двухкомпонентным топорищем 400 мм позволяет не только колоть, но и рубить древесину. Утолщенная по бокам рабочая часть позволяет легко раскалывать бревна и заготовки. Инструмент пригодится профессионалу и частному мастеру.
Преимущества
- Высокая прочность — полотно выковано из стали 45, топорище изготовлено из фибергласа.
- Износостойкость — режущая кромка закалена до твердости 48–50 HRC и долго сохраняет остроту.
- Отверстие в рукоятке — можно дополнительно использовать шнурок, чтобы колун не выпадал из рук при работе.
- Комфортная работа — резиновые накладки на топорище поглощают колебания от ударов и обеспечивают надежный хват.
- Компактность — топор-колун легко помещается в сумку, что позволяет брать его с собой в походы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Топор-колун Matrix «Optimal» 21819 с клиновидным полотном весом 1000 г и фибергласовым двухкомпонентным топорищем 400 мм позволяет не только колоть, но и рубить древесину. Утолщенная по бокам рабочая часть позволяет легко раскалывать бревна и заготовки. Инструмент пригодится профессионалу и частному мастеру.
Преимущества
- Высокая прочность — полотно выковано из стали 45, топорище изготовлено из фибергласа.
- Износостойкость — режущая кромка закалена до твердости 48–50 HRC и долго сохраняет остроту.
- Отверстие в рукоятке — можно дополнительно использовать шнурок, чтобы колун не выпадал из рук при работе.
- Комфортная работа — резиновые накладки на топорище поглощают колебания от ударов и обеспечивают надежный хват.
- Компактность — топор-колун легко помещается в сумку, что позволяет брать его с собой в походы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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