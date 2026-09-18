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Аппарат сварочный Победа AC 250 606301725 купить с доставкой в Москве
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Аппарат сварочный Победа AC 250 606301725

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Аппарат сварочный Победа AC 250 606301725 - фото 2
Аппарат сварочный Победа AC 250 606301725 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
  • Аппарат сварочный Победа AC 250 606301725 - фото 1
  • Аппарат сварочный Победа AC 250 606301725 - фото 2
  • Аппарат сварочный Победа AC 250 606301725 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 278418
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Характеристики

Бренд
Победа
Тип товара
Сварочный аппарат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Аппарат сварочный Победа AC 250 606301725

Аппарат сварочный Победа AC 250 606301725 – сварочный аппарат с максимальным сварочным током 230 А. Пригодится для частной мастерской и дачного строительства. Обеспечивает прочное соединение различных сталей, черных и цветных металлов. «Форсаж дуги» поддерживает дугу зажженной при отдалении электрода от заготовки. Дуга не гаснет при неаккуратном движении руки. «Горячий старт» увеличивает сварочный ток в начале работы. Дуга разгорается быстрее. Функция антизалипания прерывает сварочный ток при залипании электрода. Позволяет избежать приварки электрода, сохраняет шов ровным.



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Отзывы о товаре Аппарат сварочный Победа AC 250 606301725




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Характеристики
Бренд
Победа
Тип товара
Сварочный аппарат
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат сварочный Победа AC 250 606301725 – сварочный аппарат с максимальным сварочным током 230 А. Пригодится для частной мастерской и дачного строительства. Обеспечивает прочное соединение различных сталей, черных и цветных металлов. «Форсаж дуги» поддерживает дугу зажженной при отдалении электрода от заготовки. Дуга не гаснет при неаккуратном движении руки. «Горячий старт» увеличивает сварочный ток в начале работы. Дуга разгорается быстрее. Функция антизалипания прерывает сварочный ток при залипании электрода. Позволяет избежать приварки электрода, сохраняет шов ровным.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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