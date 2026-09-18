Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180
Паяльник USB Мини REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов, имеет сверхкомпактный размер. Отличительной особенностью паяльника является питание 5 V/8 Вт от USB порта. Идеально подходит для экстренного ремонта электроники во время поездок, просто подключите к компьютеру, ноутбуку, нетбуку или любому оборудованию, имеющему свободный USB порт. Рукоятка паяльника выполнена из термостойкого пластика, а нагревательный элемент керамический. В комплекте поставляется шнур подключения, защитный колпачок для жала и подставка под паяльник. Скорость разогрева жала: не более 15 секунд, а охлаждения не более 30 секунд. Рабочая температура жала: 400...450 ?
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