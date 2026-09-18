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Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180 купить с доставкой в Москве
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Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180

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Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180 - фото 1
Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180 - фото 2
Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180 - фото 3
Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180 - фото 4
Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
8
Напряжение питания
5
Комплектация
шнур подключения, защитный колпачок для жала, подставка под паяльник
Минимальная температура нагрева
400
Максимальная температура нагрева
450
  • Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180 - фото 1
  • Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180 - фото 2
  • Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180 - фото 3
  • Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180 - фото 4
  • Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276907
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльники
Мощность
8
Напряжение питания
5
Комплектация
шнур подключения, защитный колпачок для жала, подставка под паяльник
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Минимальная температура нагрева
400
Максимальная температура нагрева
450
Тип нагревателя
керамический
Мощность паяльника
8
Макс. температура жала,°C
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х12
Вес, г.
740

Описание товара Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180

Паяльник USB Мини REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов, имеет сверхкомпактный размер. Отличительной особенностью паяльника является питание 5 V/8 Вт от USB порта. Идеально подходит для экстренного ремонта электроники во время поездок, просто подключите к компьютеру, ноутбуку, нетбуку или любому оборудованию, имеющему свободный USB порт. Рукоятка паяльника выполнена из термостойкого пластика, а нагревательный элемент керамический. В комплекте поставляется шнур подключения, защитный колпачок для жала и подставка под паяльник. Скорость разогрева жала: не более 15 секунд, а охлаждения не более 30 секунд. Рабочая температура жала: 400...450 ?



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник Rexant ZD-20U 12-0180




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльники
Мощность
8
Напряжение питания
5
Комплектация
шнур подключения, защитный колпачок для жала, подставка под паяльник
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Минимальная температура нагрева
400
Максимальная температура нагрева
450
Тип нагревателя
керамический
Мощность паяльника
8
Макс. температура жала,°C
450
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник USB Мини REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов, имеет сверхкомпактный размер. Отличительной особенностью паяльника является питание 5 V/8 Вт от USB порта. Идеально подходит для экстренного ремонта электроники во время поездок, просто подключите к компьютеру, ноутбуку, нетбуку или любому оборудованию, имеющему свободный USB порт. Рукоятка паяльника выполнена из термостойкого пластика, а нагревательный элемент керамический. В комплекте поставляется шнур подключения, защитный колпачок для жала и подставка под паяльник. Скорость разогрева жала: не более 15 секунд, а охлаждения не более 30 секунд. Рабочая температура жала: 400...450 ?


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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