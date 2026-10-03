Электропаяльник с пластиковой рукояткой Stayer MAXTerm, 60 Вт, клин 55305-60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
60
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 348471
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
730 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
60
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х4
Вес, г.
240
Описание товара Электропаяльник с пластиковой рукояткой Stayer MAXTerm, 60 Вт, клин 55305-60
Паяльное оборудование STAYER изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учет всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы оборудования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитПаяльник электрический Зубр Мастер 55405-40_z01
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитПаяльник Зубр Мастер 55404
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитГорелка газовая STAYER ProTerm Turbo PG400, 1300°C, с пьезоподжи...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитПаяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитПаяльник Зубр Мастер 55405-60
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитПаяльник NN ink 55407-80
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитПаяльник Зубр Мастер 55400-60
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитГорелка газовая STAYER ProTerm PG 500, 1300°C, с пьезоподжигом н...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитГорелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с...
-
В наличииЦена 800 руб. 1 410 руб.200 руб. в СплитПаяльник Зубр Профессионал 55413-40
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитГорелка газовая STAYER MaxTerm, MB 100, 1100°С, автономная с пье...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитЭлектропаяльник с пистолетной рукояткой STAYER PROTerm, 30 Вт + ...
Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
60
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Паяльное оборудование STAYER изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учет всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы оборудования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Электропаяльник с пластиковой рукояткой Stayer MAXTerm, 60 Вт, клин 55305-60 - по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электропаяльник с пластиковой рукояткой Stayer MAXTerm, 60 Вт, клин 55305-60