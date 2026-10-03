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Электропаяльник с пластиковой рукояткой Stayer MAXTerm, 60 Вт, клин 55305-60 купить с доставкой в Москве
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Электропаяльник с пластиковой рукояткой Stayer MAXTerm, 60 Вт, клин 55305-60

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Паяльник Stayer Master 55305-60 - фото 1
Паяльник Stayer Master 55305-60 - фото 2
Паяльник Stayer Master 55305-60 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
60
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Stayer Master 55305-60 - фото 1
  • Паяльник Stayer Master 55305-60 - фото 2
  • Паяльник Stayer Master 55305-60 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348471
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электропаяльник с пластиковой рукояткой Stayer MAXTerm, 60 Вт, клин 55305-60
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Паяльники
Мощность
60
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х4
Вес, г.
240

Описание товара Электропаяльник с пластиковой рукояткой Stayer MAXTerm, 60 Вт, клин 55305-60

Паяльное оборудование STAYER изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учет всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы оборудования.



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Отзывы о товаре Электропаяльник с пластиковой рукояткой Stayer MAXTerm, 60 Вт, клин 55305-60




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Паяльники
Мощность
60
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльное оборудование STAYER изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учет всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы оборудования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электропаяльник с пластиковой рукояткой Stayer MAXTerm, 60 Вт, клин 55305-60 - по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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