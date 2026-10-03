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Электропаяльник с пистолетной рукояткой STAYER PROTerm, 30 Вт + 130 Вт, 2 в 1, конус, керамический нагреватель 55308-130 купить с доставкой в Москве
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Электропаяльник с пистолетной рукояткой STAYER PROTerm, 30 Вт + 130 Вт, 2 в 1, конус, керамический нагреватель 55308-130

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Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 1
Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 2
Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 3
Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 4
Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 5
Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 6
Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
2-уровневая
  • Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 1
  • Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 2
  • Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 3
  • Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 4
  • Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 5
  • Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 6
  • Паяльник Stayer Profi 55308-130 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348472
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электропаяльник с пистолетной рукояткой STAYER PROTerm, 30 Вт + 130 Вт, 2 в 1, конус, керамический нагреватель 55308-130
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
2-уровневая
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х3
Вес, г.
450

Описание товара Электропаяльник с пистолетной рукояткой STAYER PROTerm, 30 Вт + 130 Вт, 2 в 1, конус, керамический нагреватель 55308-130

Паяльное оборудование STAYER изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учет всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы. оборудования. Паяльник оснащен медным жалом со специальным покрытием, обеспечивающим качественную пайку. Легкая пистолетная эргономичная рукоятка. Компактный размер. Жало со специальным покрытием.



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Отзывы о товаре Электропаяльник с пистолетной рукояткой STAYER PROTerm, 30 Вт + 130 Вт, 2 в 1, конус, керамический нагреватель 55308-130




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
2-уровневая
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльное оборудование STAYER изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учет всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы. оборудования. Паяльник оснащен медным жалом со специальным покрытием, обеспечивающим качественную пайку. Легкая пистолетная эргономичная рукоятка. Компактный размер. Жало со специальным покрытием.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электропаяльник с пистолетной рукояткой STAYER PROTerm, 30 Вт + 130 Вт, 2 в 1, конус, керамический нагреватель 55308-130 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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