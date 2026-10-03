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Паяльник Зубр Мастер 55405-60 купить с доставкой в Москве
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Паяльник Зубр Мастер 55405-60

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Паяльник Зубр Мастер 55405-60 - фото 1
Паяльник Зубр Мастер 55405-60 - фото 2
Паяльник Зубр Мастер 55405-60 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Зубр Мастер 55405-60 - фото 1
  • Паяльник Зубр Мастер 55405-60 - фото 2
  • Паяльник Зубр Мастер 55405-60 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276899
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Паяльник Зубр Мастер 55405-60
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х7х2
Вес, г.
900

Описание товара Паяльник Зубр Мастер 55405-60

Применяется для пайки медных проводников, отпайки и лужения. Надежный нагревательный элемент позволяет разогреть жало за считанные минуты. Долговечное жало с медным сердечником.



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Отзывы о товаре Паяльник Зубр Мастер 55405-60




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Описание
Применяется для пайки медных проводников, отпайки и лужения. Надежный нагревательный элемент позволяет разогреть жало за считанные минуты. Долговечное жало с медным сердечником.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Зубр Мастер 55405-60 - по цене 740 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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