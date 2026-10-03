Top.Mail.Ru
Паяльник Зубр Мастер 55404 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Паяльник Зубр Мастер 55404

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Паяльник Зубр Мастер 55404 - фото 1
Паяльник Зубр Мастер 55404 - фото 2
Паяльник Зубр Мастер 55404 - фото 3
Паяльник Зубр Мастер 55404 - фото 4
Паяльник Зубр Мастер 55404 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
70
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
2-уровневая
  • Паяльник Зубр Мастер 55404 - фото 1
  • Паяльник Зубр Мастер 55404 - фото 2
  • Паяльник Зубр Мастер 55404 - фото 3
  • Паяльник Зубр Мастер 55404 - фото 4
  • Паяльник Зубр Мастер 55404 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348517
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Паяльник Зубр Мастер 55404
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
70
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
2-уровневая
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х5
Вес, г.
251

Описание товара Паяльник Зубр Мастер 55404

Паяльник, 2 уровня мощности, пистолетная рукоятка, 30-70Вт Зубр МАСТЕР 55404 обеспечивает легкую и качественную пайку различных деталей. Имеет медное жало со специальным защитным покрытием. Ручка паяльника выполнена в форме пистоле и удобна в обхвате. Изделие изготовлено с использованием современных материалов, обладает высокой надежностью и продолжительным рабочим ресурсом.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник Зубр Мастер 55404




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
70
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
2-уровневая
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник, 2 уровня мощности, пистолетная рукоятка, 30-70Вт Зубр МАСТЕР 55404 обеспечивает легкую и качественную пайку различных деталей. Имеет медное жало со специальным защитным покрытием. Ручка паяльника выполнена в форме пистоле и удобна в обхвате. Изделие изготовлено с использованием современных материалов, обладает высокой надежностью и продолжительным рабочим ресурсом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Зубр Мастер 55404 - по цене 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...