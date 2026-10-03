Паяльник Зубр Профессионал 55413-40
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, защитный колпачок, документация, упаковка
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%800 руб. 1 410 руб.
В наличии
Код товара: 341964
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800 руб. -43%
1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, защитный колпачок, документация, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х4
Вес, г.
228
Описание товара Паяльник Зубр Профессионал 55413-40
Паяльник с двухкомпонентной рукояткой, с защитным колпачком, керамическим нагревательным элементом, 40Вт, конус Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55413-40 имеет прочное жало, удобную в обхвате рукоятку с антискользящим эффектом и достаточно длинный шнур питания. Изделие позволит легко и быстро справиться с паяльными работами в домашних условиях и частных ремонтно-монтажных мастерских.
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, защитный колпачок, документация, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
450
Страна производитель
Китай
Паяльник с двухкомпонентной рукояткой, с защитным колпачком, керамическим нагревательным элементом, 40Вт, конус Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55413-40 имеет прочное жало, удобную в обхвате рукоятку с антискользящим эффектом и достаточно длинный шнур питания. Изделие позволит легко и быстро справиться с паяльными работами в домашних условиях и частных ремонтно-монтажных мастерских.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Паяльник Зубр Профессионал 55413-40 - этот товар вы можете купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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