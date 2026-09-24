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Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) купить с доставкой в Москве
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Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556)

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Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 1
Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 2
Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 3
Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 4
Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 5
Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 6
Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 1
  • Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 2
  • Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 3
  • Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 4
  • Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 5
  • Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 6
  • Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710539
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Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556)
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х4
Вес, г.
211

Описание товара Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556)

Паяльники Зубр представляют собой высококачественные инструменты, идеально подходящие для выполнения различных видов пайки и других задач, требующих точной настройки температурного режима. Эти паяльники обладают рядом важных характеристик, которые делают их незаменимыми для профессионалов и энтузиастов. Одной из ключевых особенностей паяльников Зубр является наличие функции регулировки мощности, что позволяет пользователю легко адаптировать температуру жала под конкретные требования работы. Максимальная температура жала достигает впечатляющих 1300 °C, что обеспечивает эффективное выполнение работ любой сложности. Кроме того, паяльники оснащены регулятором уровня пламени, который также достигает максимальной температуры в 1300 °C. Это позволяет точно контролировать тепловой поток и обеспечивает высокую степень гибкости при выполнении различных операций. Благодаря своим уникальным характеристикам, паяльники Зубр предлагают замечательное сочетание удобства использования и высокой производительности, что делает их идеальным выбором для тех, кто занимается пайкой на профессиональном уровне. Эти инструменты гарантируют надежность и долговечность, удовлетворяя самые высокие требования современных мастеров.



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Отзывы о товаре Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльники Зубр представляют собой высококачественные инструменты, идеально подходящие для выполнения различных видов пайки и других задач, требующих точной настройки температурного режима. Эти паяльники обладают рядом важных характеристик, которые делают их незаменимыми для профессионалов и энтузиастов. Одной из ключевых особенностей паяльников Зубр является наличие функции регулировки мощности, что позволяет пользователю легко адаптировать температуру жала под конкретные требования работы. Максимальная температура жала достигает впечатляющих 1300 °C, что обеспечивает эффективное выполнение работ любой сложности. Кроме того, паяльники оснащены регулятором уровня пламени, который также достигает максимальной температуры в 1300 °C. Это позволяет точно контролировать тепловой поток и обеспечивает высокую степень гибкости при выполнении различных операций. Благодаря своим уникальным характеристикам, паяльники Зубр предлагают замечательное сочетание удобства использования и высокой производительности, что делает их идеальным выбором для тех, кто занимается пайкой на профессиональном уровне. Эти инструменты гарантируют надежность и долговечность, удовлетворяя самые высокие требования современных мастеров.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556) - стоимость товара 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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