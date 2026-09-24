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Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) купить с доставкой в Москве
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Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553)

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Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 1
Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 2
Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 3
Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 4
Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 5
Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 6
Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 7
Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 8
Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 9
Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Регулировка мощности
есть
  • Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 1
  • Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 2
  • Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 3
  • Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 4
  • Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 5
  • Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 6
  • Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 7
  • Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 8
  • Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 9
  • Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710537
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Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553)
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Регулировка мощности
есть
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х5
Вес, г.
150

Описание товара Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553)

Паяльник Зубр — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных паяльных работ. Оснащенный функцией регулировки мощности, этот паяльник позволяет с точностью настроить интенсивность нагрева, обеспечивая оптимальные условия для любой задачи. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, что делает этот инструмент отличным выбором для работы с различными материалами и повышает эффективность пайки. Дополнительное удобство использования обеспечивает встроенный регулятор уровня пламени, позволяющий пользователю контролировать процесс с высокой степенью точности. Паяльник Зубр — это сочетание передовых технологий и максимальной функциональности, что делает его незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.



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Отзывы о товаре Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Регулировка мощности
есть
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник Зубр — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных паяльных работ. Оснащенный функцией регулировки мощности, этот паяльник позволяет с точностью настроить интенсивность нагрева, обеспечивая оптимальные условия для любой задачи. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, что делает этот инструмент отличным выбором для работы с различными материалами и повышает эффективность пайки. Дополнительное удобство использования обеспечивает встроенный регулятор уровня пламени, позволяющий пользователю контролировать процесс с высокой степенью точности. Паяльник Зубр — это сочетание передовых технологий и максимальной функциональности, что делает его незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553) - данный товар вы можете купить по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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