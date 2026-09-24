Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553)
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Характеристики
Описание товара Горелка газовая ЗУБР ГМ-350, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением (55553)
Паяльник Зубр — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных паяльных работ. Оснащенный функцией регулировки мощности, этот паяльник позволяет с точностью настроить интенсивность нагрева, обеспечивая оптимальные условия для любой задачи. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, что делает этот инструмент отличным выбором для работы с различными материалами и повышает эффективность пайки. Дополнительное удобство использования обеспечивает встроенный регулятор уровня пламени, позволяющий пользователю контролировать процесс с высокой степенью точности. Паяльник Зубр — это сочетание передовых технологий и максимальной функциональности, что делает его незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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