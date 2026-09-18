Паяльник Rexant ZD-723N 12-0162-1
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Характеристики
Описание товара Паяльник Rexant ZD-723N 12-0162-1
Паяльник импульсный с керамическим нагревателем (Профи) 25-130 Вт ZD-723N REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов. Он используется для пайки электродеталей в двух мощностных режимах: 25 Вт и 130 Вт. Особенность данного инструмента заключается в том, что максимальная мощность и ускоренный разогрев активируются нажатием и удержанием курка. Это позволяет оператору сначала установить жало инструмента в определенную точку пайки, а затем нажатием кнопки на корпусе перевести паяльник в максимальный рабочий режим. Паяльник выполнен с керамическим нагревательным элементом и индикатором включения в форме пистолета и имеет очень удобную эргономичную рукоятку из ударопрочного пластика с резиновыми вставками. Характеризуется экономичным энергопотреблением. Удобен для распайки кабелей в шкафах, а также быстрых демонтажных работ.
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