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Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий купить с доставкой в Москве
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Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий

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Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 1
Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 2
Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 3
Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 4
Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 5
Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 6
Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы
  • Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 1
  • Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 2
  • Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 3
  • Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 4
  • Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 5
  • Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 6
  • Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276654
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Щипцы
Дисплей
нет
Дополнительные функции
вращение шнура
Комплектация
щипцы, инструкция
Максимальная температура нагрева
210 град.С
Мощность
60 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
гофре
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х8х6
Вес, г.
457

Описание товара Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий

Щипцы для волос Starwind SHE6620 — это лучший универсальный выпрямитель для волос небольшого размера. Он идеально подходит для выпрямления всех типов волос или создания великолепных локонов или челок. Он имеет оригинальные керамические пластины с достаточной шириной, которые подходят для всех девушек и особенно эффективны для густых волос. В щипцах для волос Starwind SHE6620 используется особая технология производителя, которая позволяет пластинам плавно скользить по волосам, обеспечивая ультра гладкие результаты. Имеет регулируемый температурный режим от 60 град. C до 210 град. C.

Отзывы о товаре Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Щипцы
Дисплей
нет
Дополнительные функции
вращение шнура
Комплектация
щипцы, инструкция
Максимальная температура нагрева
210 град.С
Мощность
60 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
гофре
Страна производитель
Китай
Описание
Щипцы для волос Starwind SHE6620 — это лучший универсальный выпрямитель для волос небольшого размера. Он идеально подходит для выпрямления всех типов волос или создания великолепных локонов или челок. Он имеет оригинальные керамические пластины с достаточной шириной, которые подходят для всех девушек и особенно эффективны для густых волос. В щипцах для волос Starwind SHE6620 используется особая технология производителя, которая позволяет пластинам плавно скользить по волосам, обеспечивая ультра гладкие результаты. Имеет регулируемый температурный режим от 60 град. C до 210 град. C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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