Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 276654
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Щипцы
Дисплей
нет
Дополнительные функции
вращение шнура
Комплектация
щипцы, инструкция
Максимальная температура нагрева
210 град.С
Мощность
60 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
гофре
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х8х6
Вес, г.
457
Описание товара Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий
Щипцы для волос Starwind SHE6620 — это лучший универсальный выпрямитель для волос небольшого размера. Он идеально подходит для выпрямления всех типов волос или создания великолепных локонов или челок. Он имеет оригинальные керамические пластины с достаточной шириной, которые подходят для всех девушек и особенно эффективны для густых волос. В щипцах для волос Starwind SHE6620 используется особая технология производителя, которая позволяет пластинам плавно скользить по волосам, обеспечивая ультра гладкие результаты. Имеет регулируемый температурный режим от 60 град. C до 210 град. C.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Щипцы
Дисплей
нет
Дополнительные функции
вращение шнура
Комплектация
щипцы, инструкция
Максимальная температура нагрева
210 град.С
Мощность
60 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
гофре
Страна производитель
Китай
Щипцы для волос Starwind SHE6620 — это лучший универсальный выпрямитель для волос небольшого размера. Он идеально подходит для выпрямления всех типов волос или создания великолепных локонов или челок. Он имеет оригинальные керамические пластины с достаточной шириной, которые подходят для всех девушек и особенно эффективны для густых волос. В щипцах для волос Starwind SHE6620 используется особая технология производителя, которая позволяет пластинам плавно скользить по волосам, обеспечивая ультра гладкие результаты. Имеет регулируемый температурный режим от 60 град. C до 210 град. C.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Щипцы Starwind SHE6620 40Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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