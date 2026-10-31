Швейная машина Necchi 4323 А белый
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Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 430 руб.
В наличии
Код товара: 276629
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейная машина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х28х20
Вес, кг.
7.2
Описание товара Швейная машина Necchi 4323 А белый
Швейная машина Necchi 4323 А отлично подойдет как для профессионала, так и для начинающей швеи. Большой функционал и простое управление позволят вам создавать вещи отличного качества. Данная модель отлично справится как с легкими, так и с джинсовыми тканями.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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Швейная машина Necchi 4323 А отлично подойдет как для профессионала, так и для начинающей швеи. Большой функционал и простое управление позволят вам создавать вещи отличного качества. Данная модель отлично справится как с легкими, так и с джинсовыми тканями.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Швейная машина Necchi 4323 А белый - стоимость товара 9430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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