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Швейная машина Chayka New Wave 007 купить с доставкой в Москве
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Швейная машина Chayka New Wave 007

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Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 1
Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 2
Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 3
Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 4
Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 5
Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 6
Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оверлоки
  • Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 1
  • Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 2
  • Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 3
  • Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 4
  • Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 5
  • Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 6
  • Швейная машина Chayka New Wave 007 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 630 руб. 
Начислим 219 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 390650
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Швейная машина Chayka New Wave 007
13 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chayka
Тип товара
Оверлоки
Автоматический нитеобрезатель
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
серый
ЖК-дисплей
нет
Максимальная длина стежка
5 мм
Максимальная ширина стежка
7 мм
Максимальный подъем лапки
8 мм
Подсветка
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка уровня прижимной лапки
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
1300
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х33
Вес, г.
330

Описание товара Швейная машина Chayka New Wave 007

Современный оверлок CHAYKA NEW WAVE 007 выполняет 2/3/4-ниточные швы. Это модель с дифференциалом подачи ткани и регулировкой давления лапки на ткань. Благодаря широким возможностям CHAYKA NEW WAVE 007 вы сможете работать со всеми видами тканей, включая любые стрейчевые и трикотажные ткани. Для удобства заправки на панель оверлока нанесена цветная схема. Вы также сможете регулировать ширину обрезки ткани и отключать нож. Мусоросборник входит в комплектацию.

Отзывы о товаре Швейная машина Chayka New Wave 007




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Характеристики
Бренд
Chayka
Тип товара
Оверлоки
Автоматический нитеобрезатель
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
серый
ЖК-дисплей
нет
Максимальная длина стежка
5 мм
Максимальная ширина стежка
7 мм
Максимальный подъем лапки
8 мм
Подсветка
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка уровня прижимной лапки
да
Сенсорный дисплей
нет
Развернуть
Скорость шитья, ст/мин
1300
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Современный оверлок CHAYKA NEW WAVE 007 выполняет 2/3/4-ниточные швы. Это модель с дифференциалом подачи ткани и регулировкой давления лапки на ткань. Благодаря широким возможностям CHAYKA NEW WAVE 007 вы сможете работать со всеми видами тканей, включая любые стрейчевые и трикотажные ткани. Для удобства заправки на панель оверлока нанесена цветная схема. Вы также сможете регулировать ширину обрезки ткани и отключать нож. Мусоросборник входит в комплектацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Chayka New Wave 007 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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