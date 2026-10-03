Швейная машина Chayka New Wave 007
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оверлоки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 630 руб.
В наличии
Код товара: 390650
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 630 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Оверлоки
Автоматический нитеобрезатель
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
серый
ЖК-дисплей
нет
Максимальная длина стежка
5 мм
Максимальная ширина стежка
7 мм
Максимальный подъем лапки
8 мм
Подсветка
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка уровня прижимной лапки
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
1300
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х33
Вес, г.
330
Описание товара Швейная машина Chayka New Wave 007
Современный оверлок CHAYKA NEW WAVE 007 выполняет 2/3/4-ниточные швы. Это модель с дифференциалом подачи ткани и регулировкой давления лапки на ткань. Благодаря широким возможностям CHAYKA NEW WAVE 007 вы сможете работать со всеми видами тканей, включая любые стрейчевые и трикотажные ткани. Для удобства заправки на панель оверлока нанесена цветная схема. Вы также сможете регулировать ширину обрезки ткани и отключать нож. Мусоросборник входит в комплектацию.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитШвейная машина Singer Simple 3229 белый
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитШвейная машина Janome VS54S белый
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитШвейная машина Janome 1225s белый
-
В наличииЦена 13 550 руб.3388 руб. в СплитШвейная машина Janome Sew Line 500s белый
-
В наличииЦена 13 600 руб.3400 руб. в СплитШвейная машина Janome ML 77 белый
-
В наличииЦена 13 750 руб.3438 руб. в СплитШвейная машина Singer Tradition 2282 белый
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитШвейная машина Janome VS56S белый
-
В наличииЦена 14 250 руб.3563 руб. в СплитШвейная машина Janome My Style 100 белый
-
В наличииЦена 14 750 руб.3688 руб. в СплитШвейная машина Janome Excellent Stitch 18A белый
-
В наличииЦена 15 350 руб.3838 руб. в СплитШвейная машина Janome Excellent Stitch 23 белый
-
В наличииЦена 17 650 руб.4413 руб. в СплитШвейная машина Janome 1522RD
-
В наличииЦена 17 850 руб.4463 руб. в СплитШвейная машина Janome 1522PG
Бренд
Тип товара
Оверлоки
Автоматический нитеобрезатель
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
серый
ЖК-дисплей
нет
Максимальная длина стежка
5 мм
Максимальная ширина стежка
7 мм
Максимальный подъем лапки
8 мм
Подсветка
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка уровня прижимной лапки
да
Сенсорный дисплей
нет
Развернуть
Скорость шитья, ст/мин
1300
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Современный оверлок CHAYKA NEW WAVE 007 выполняет 2/3/4-ниточные швы. Это модель с дифференциалом подачи ткани и регулировкой давления лапки на ткань. Благодаря широким возможностям CHAYKA NEW WAVE 007 вы сможете работать со всеми видами тканей, включая любые стрейчевые и трикотажные ткани. Для удобства заправки на панель оверлока нанесена цветная схема. Вы также сможете регулировать ширину обрезки ткани и отключать нож. Мусоросборник входит в комплектацию.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Швейная машина Chayka New Wave 007 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Швейная машина Chayka New Wave 007