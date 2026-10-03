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Швейная машина Janome VS54S белый купить с доставкой в Москве
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Швейная машина Janome VS54S белый

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Швейная машина Janome VS54S белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 500 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 218943
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Швейная машина Janome VS54S белый
13 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
автоматическое
Количество строчек
19
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Нитевдеватель
да
Отключение транспортера
да
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка ширины зигзага
да
Рукавная платформа
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х23
Вес, кг.
6.9

Описание товара Швейная машина Janome VS54S белый

Швейная машина Janome VS54S белый

Отзывы о товаре Швейная машина Janome VS54S белый




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Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
автоматическое
Количество строчек
19
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Нитевдеватель
да
Отключение транспортера
да
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Развернуть
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка ширины зигзага
да
Рукавная платформа
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Страна производитель
Китай
Описание
Швейная машина Janome VS54S белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Janome VS54S белый - стоимость товара 13500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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