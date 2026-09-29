Швейная машина Janome HD6130
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Характеристики
Описание товара Швейная машина Janome HD6130
Компьютерная швейная машина серии HD — Janome HD6130, не смотря на свой компактный размер, обладает довольно широким функционалом для выполнения разных задач. Janome HD6130 выполняет 30 швейных операций, необходимых для качественной работы, включая рабочие, оверлочные, декоративные строчки, а также программируемую петлю. Данная модель имеет горизонтальное челночное устройство, на корпусе машины нанесена схема заправки верхней нити. Для комфортного шитья у Janome HD6130 есть встроенный нитевдеватель, регулятор скорости шитья. Компьютерную швейную машину Janome HD6130 по достоинству оценят как новички, которые мечтают научиться шить, так опытные мастерицы. Отличительные особенности: Компьютерная швейная машина, 30 швейных операций (рабочие строчки, оверлочные строчки, трикотажные строчки, декоративные строчки, строчки для квилтинга, программируемая петля), Регулировка длины стежка от 0 до 4 мм, Регулировка ширины зигзага от 0 до 5 мм, Усиленный прокол иглы, Регулятор натяжения верхней нити, Горизонтальный челнок, ЖК-дисплей, Кнопка позиционирования иглы, Кнопка точечной закрепки, Кнопка обратного хода, Кнопка старт/стоп, Регулятор скорости шитья, Регулятор баланса строчки, Легко пристегивающаяся лапка, Дополнительный подъём лапки, Встроенный нитеобрезатель, Встроенный нитевдеватель, Переключатель нижнего транспортера, Свободный рукав, Отсек для хранения аксессуаров, Мягкий чехол, Производство Таиланд, Потребляемая мощность — 32Вт, Светодиодное освещение, Вес нетто, кг: 4,8, Вес брутто, кг: 6,2.
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