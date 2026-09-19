Швейная машина Janome Excellent Stitch 23 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412219
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Автоматическое закрепление стежков
нет
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
автомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
розовый, голубой/ рисунок
ЖК-дисплей
нет
Кнопка Старт/Стоп
нет
Количество петель
1
Количество строчек
23
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
14 мм
Нитевдеватель
да
Особенности
лапка для вшивания молнии
Особенности выполнения петель
обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка ширины зигзага
да
Регулятор скорости шитья
нет
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
750
Цвет
белый
Челнок
вертикальный качающийся
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х19
Вес, кг.
7
Описание товара Швейная машина Janome Excellent Stitch 23 белый
Janome Excellent Stitch 23 - электромеханическая машинка, которая проста в уходе и обладает высокой надежностью. Максимальная длина стежка достигает 4 мм, а его ширина может быть до 5 мм, благодаря чему вы сможете работать с большим перечнем тканей. Выполнять самые разные работы во время шитья вам позволит лапка, которая может подниматься на 14 мм. С помощью швейной машины JANOME Excellent Stitch 23 вы сможете делать петли для пуговиц. Возможность регулировки длины строчки позволяет работать с разными видами тканей. Закрепить готовую строчку можно при помощи функции реверс.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком
Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Автоматическое закрепление стежков
нет
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
автомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
розовый, голубой/ рисунок
ЖК-дисплей
нет
Кнопка Старт/Стоп
нет
Количество петель
1
Развернуть
Количество строчек
23
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
14 мм
Нитевдеватель
да
Особенности
лапка для вшивания молнии
Особенности выполнения петель
обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка ширины зигзага
да
Регулятор скорости шитья
нет
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
750
Цвет
белый
Челнок
вертикальный качающийся
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Janome Excellent Stitch 23 - электромеханическая машинка, которая проста в уходе и обладает высокой надежностью. Максимальная длина стежка достигает 4 мм, а его ширина может быть до 5 мм, благодаря чему вы сможете работать с большим перечнем тканей. Выполнять самые разные работы во время шитья вам позволит лапка, которая может подниматься на 14 мм. С помощью швейной машины JANOME Excellent Stitch 23 вы сможете делать петли для пуговиц. Возможность регулировки длины строчки позволяет работать с разными видами тканей. Закрепить готовую строчку можно при помощи функции реверс.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком
Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком
Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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