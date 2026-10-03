Швейная машина Janome 1225s белый
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Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 500 руб.
В наличии
Код товара: 276643
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 500 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейная машина
Автоматический нитеобрезатель
нет
Автоматическое закрепление стежков
нет
Выполнение петель
автоматическое
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
рисунок
ЖК-дисплей
нет
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Нитевдеватель
да
Особенности
25 операций
Особенности выполнения петель
обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка уровня прижимной лапки
нет
Регулировка ширины зигзага
да
Регулятор скорости шитья
нет
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
белый
Челнок
качающийся
Страна производитель
Китай
Вес, г.
160
Описание товара Швейная машина Janome 1225s белый
Электромеханическая швейная машина Janome 1225S предназначена для работы с различными тканями. Она имеет все необходимые швейные операции, включая строчки для работы с трикотажем, оверлочные и потайные строчки, а также строчки для декоративной отделки. Петля выполняется в автоматическом режиме под размер выбранной пуговицы, что существенно ускоряет процесс, особенно если вам необходимо выполнить несколько петель. Janome 1225S - это отличный выбор для тех, кому нужна недорогая и универсальная швейная машинка для дома.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком
Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Швейная машина
Автоматический нитеобрезатель
нет
Автоматическое закрепление стежков
нет
Выполнение петель
автоматическое
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
рисунок
ЖК-дисплей
нет
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Нитевдеватель
да
Развернуть
Особенности
25 операций
Особенности выполнения петель
обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка уровня прижимной лапки
нет
Регулировка ширины зигзага
да
Регулятор скорости шитья
нет
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
белый
Челнок
качающийся
Страна производитель
Китай
Электромеханическая швейная машина Janome 1225S предназначена для работы с различными тканями. Она имеет все необходимые швейные операции, включая строчки для работы с трикотажем, оверлочные и потайные строчки, а также строчки для декоративной отделки. Петля выполняется в автоматическом режиме под размер выбранной пуговицы, что существенно ускоряет процесс, особенно если вам необходимо выполнить несколько петель. Janome 1225S - это отличный выбор для тех, кому нужна недорогая и универсальная швейная машинка для дома.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком
Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком
Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Швейная машина Janome 1225s белый - стоимость товара 13500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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