Швейная машина Janome Excellent Stitch 15A белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412221
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Автоматическое закрепление стежков
нет
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
полуавтомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
оранжевый, зеленый/ цветы
ЖК-дисплей
нет
Кнопка Старт/Стоп
нет
Количество петель
1
Количество строчек
15
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
14 мм
Нитевдеватель
да
Особенности
лапка для декоративных строчек
Особенности выполнения петель
обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
Отключение транспортера
да
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка уровня прижимной лапки
нет
Регулировка ширины зигзага
да
Регулятор скорости шитья
нет
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
700
Цвет
белый
Челнок
вертикальный качающийся
Шитье двойной иглой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х19
Вес, кг.
6.7
Описание товара Швейная машина Janome Excellent Stitch 15A белый
Швейная машина Janome Excellent Stitch 15A проста в управлении и имеет привлекательный дизайн. Она имеет одну петлю, может делать стежки максимальной длины 4 мм и максимальной ширины 4 мм. Ее лапку можно поднимать на высоту до 1.4 см. Представленная на данной странице швейная машина JANOME Excellent Stitch 15A наделена регулятором скорости шитья, рукавной платформой, которая дает возможность подшивать рукава, манжеты, низ брюк. Благодаря данному устройству можно делать самые разнообразные стежки, выполнять декоративную строчку.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком
Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитШвейная машина Janome VS50 белый
-
В наличииЦена 10 820 руб.2705 руб. в СплитШвейная машина Janome 311PG
-
В наличииЦена 11 040 руб.2760 руб. в СплитШвейная машина Chayka New wave 750
-
В наличииЦена 11 400 руб.2850 руб. в СплитШвейная машина Janome VS 52
-
В наличииЦена 13 450 руб.3363 руб. в СплитШвейная машина Janome 1225s белый
-
В наличииЦена 13 630 руб.3408 руб. в СплитШвейная машина Chayka New Wave 007
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитШвейная машина Janome VS56S белый
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитШвейная машина Janome ML 77 белый
-
В наличииЦена 13 980 руб.3495 руб. в СплитШвейная машина Janome VS54S белый
-
В наличииЦена 22 200 руб.5550 руб. в СплитШвейная машина Janome HD6130
-
В наличииЦена 22 420 руб.5605 руб. в СплитШвейная машина Janome HD1019
-
В наличииЦена 27 060 руб.6765 руб. в СплитШвейная машина Janome 450MG белый
Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Автоматическое закрепление стежков
нет
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
полуавтомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
оранжевый, зеленый/ цветы
ЖК-дисплей
нет
Кнопка Старт/Стоп
нет
Количество петель
1
Развернуть
Количество строчек
15
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
14 мм
Нитевдеватель
да
Особенности
лапка для декоративных строчек
Особенности выполнения петель
обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
Отключение транспортера
да
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка уровня прижимной лапки
нет
Регулировка ширины зигзага
да
Регулятор скорости шитья
нет
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
700
Цвет
белый
Челнок
вертикальный качающийся
Шитье двойной иглой
нет
Страна производитель
Китай
Швейная машина Janome Excellent Stitch 15A проста в управлении и имеет привлекательный дизайн. Она имеет одну петлю, может делать стежки максимальной длины 4 мм и максимальной ширины 4 мм. Ее лапку можно поднимать на высоту до 1.4 см. Представленная на данной странице швейная машина JANOME Excellent Stitch 15A наделена регулятором скорости шитья, рукавной платформой, которая дает возможность подшивать рукава, манжеты, низ брюк. Благодаря данному устройству можно делать самые разнообразные стежки, выполнять декоративную строчку.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком
Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком
Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Швейная машина Janome Excellent Stitch 15A белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Швейная машина Janome Excellent Stitch 15A белый