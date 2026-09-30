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Швейная машина Janome MX 55 белый купить с доставкой в Москве
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Швейная машина Janome MX 55 белый

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Швейная машина Janome MX 55 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 330 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 218912
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Швейная машина Janome MX 55 белый
11 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Выполнение петель
полуавтоматическое
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подтип
электромеханическая
Рукавная платформа
да
Цвет
белый
Челнок
классический (вертикальный качающийся)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х22
Вес, г.
190

Описание товара Швейная машина Janome MX 55 белый

Швейная машина Janome MX 55 белый

Отзывы о товаре Швейная машина Janome MX 55 белый




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Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Выполнение петель
полуавтоматическое
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подтип
электромеханическая
Рукавная платформа
да
Цвет
белый
Челнок
классический (вертикальный качающийся)
Страна производитель
Китай
Описание
Швейная машина Janome MX 55 белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Швейная машина Janome MX 55 белый - по цене 11330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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