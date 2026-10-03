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Швейная машина Chayka New wave 750 купить с доставкой в Москве
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Швейная машина Chayka New wave 750

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Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 1
Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 2
Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 3
Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 4
Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 5
Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 6
Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
  • Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 1
  • Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 2
  • Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 3
  • Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 4
  • Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 5
  • Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 6
  • Швейная машина Chayka New wave 750 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 040 руб. 
Начислим 177 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 304906
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Швейная машина Chayka New wave 750
11 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chayka
Тип товара
Швейная машина
Размеры в упаковке, см
45х36х26
Вес, кг.
7

Описание товара Швейная машина Chayka New wave 750

Universal 37S

Отзывы о товаре Швейная машина Chayka New wave 750




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Характеристики
Бренд
Chayka
Тип товара
Швейная машина
Описание
Universal 37S
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Chayka New wave 750 - купить по цене 11040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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